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6 декабря 2017
Наука и техника
Обнинский ФЭИ принял участие в очередном международном научном форуме
В роли его организаторов выступили: Госдума, Министерство здравоохранения РФ, Совет Федерации, Министерство промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленная палата, а также Всемирная организация здравоохранения.
С приветственным словом на открытии форума выступил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей КРАЕВОЙ.
- Сейчас мы много говорим об импортозамещении, о развитии отечественной фарминдустрии и медицинской промышленности. И Российская неделя здравоохранения позволяет наглядно продемонстрировать последние достижения отечественной промышленности и здравоохранения, - выступил он.
В рамках форума свои научно-технические достижения продемонстрировал и обнинский физико-энергетический институт, представивший в составе коллективной экспозиции Госкорпорации «Росатом» генератор рения W-188/Re-188 для терапии онкологических заболеваний, офтальмоаппликаторы для контактной лучевой терапии злокачественных новообразований органов зрения, генератор технеция 99Мо/99mTc, фильтроэлементы для очистки жидкостей и газов, микроисточники с I-125 для брахитерапии. Производство отечественных микроисточников, которым до настоящего времени практически не было альтернативы, позволит обеспечить российские клиники и существенно снизить стоимость проводимых операций.
К слову, сегодня в павильонах «Экспоцентра» представлен весь спектр современного оборудования и изделий медицинского назначения, новейшие технологии, последние мировые и отечественные достижения во всех сферах здравоохранения.
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