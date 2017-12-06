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Обнинский ФЭИ принял участие в очередном международном научном форуме

6 декабря 2017
Наука и техника


Обнинский ФЭИ принял участие в очередном международном научном форуме

На днях в московском ЦВК «Экспоцентр» стартовал международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения 2017».

В роли его организаторов выступили: Госдума, Министерство здравоохранения РФ, Совет Федерации, Министерство промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленная палата, а также Всемирная организация здравоохранения.

С приветственным словом на открытии форума выступил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей КРАЕВОЙ.

- Сейчас мы много говорим об импортозамещении, о развитии отечественной фарминдустрии и медицинской промышленности. И Российская неделя здравоохранения позволяет наглядно продемонстрировать последние достижения отечественной промышленности и здравоохранения, - выступил он.

В рамках форума свои научно-технические достижения продемонстрировал и обнинский физико-энергетический институт, представивший в составе коллективной экспозиции Госкорпорации «Росатом» генератор рения W-188/Re-188 для терапии онкологических заболеваний, офтальмоаппликаторы для контактной лучевой терапии злокачественных новообразований органов зрения, генератор технеция 99Мо/99mTc, фильтроэлементы для очистки жидкостей и газов, микроисточники с I-125 для брахитерапии. Производство отечественных микроисточников, которым до настоящего времени практически не было альтернативы, позволит обеспечить российские клиники и существенно снизить стоимость проводимых операций.

К слову, сегодня в павильонах «Экспоцентра» представлен весь спектр современного оборудования и изделий медицинского назначения, новейшие технологии, последние мировые и отечественные достижения во всех сферах здравоохранения.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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