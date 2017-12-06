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Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие

6 декабря 2017
Общество


Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие

Недавно на новостном портале «Obninsk.Name» выходила публикация о действиях вандалов в Гурьяновском лесу.

Напомним, что люди, вероятно, живущие по принципу «надо гадить там, где живешь», разрушили порядка тридцати кормушек для птиц. Их, между прочим, изготовили обнинские школьники в рамках экологической акции.

Более того, вандалы также уничтожили лавочки, которые специально были установлены для отдыхающих. Отметим, что скамейки вскоре починили, а вот с кормушками так быстро справиться не удалось.

Но уже в эту пятницу в 15:00 состоится новая акция по вывешиванию кормушек. Кстати, можете изготовить и принести свою. Каждой найдется место в огромном лесу.

Сбор участников акции – около Гурьяновского леса, рядом с перекростом улиц Гурьянова и Маркса.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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