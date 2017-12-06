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За помощью к травматологам из-за гололеда в Обнинске пока никто не обращался

6 декабря 2017
Медицина


За помощью к травматологам из-за гололеда в Обнинске пока никто не обращался

Зима полностью вступила в свои права, принеся коммунальщикам дополнительную работу и заботы.

В последние несколько дней наблюдается перепад температуры воздуха, из-за чего по утрам большинство улиц напоминают каток.

К чести коммунальных служб отметим, что они оперативно стараются посыпать дорожки во дворах и расчищать проезжие части. Впрочем, богом забытые места в Обнинске тоже имеются.

К счастью, по состоянию на данный момент в травматологическое отделение с переломами или сотрясением не поступило ни одного человека. Об этом сообщила вице-мэр по социалке Татьяна ПОПОВА. Также Татьяна Сергеевна добавила, что вопрос держится на контроле.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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