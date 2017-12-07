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В городском парке открылась выставка фотографий

7 декабря 2017
Культура


В городском парке открылась выставка фотографий

С началом декабря в Обнинске не только выпал снег, но и появились новогодние украшения.

Первым отличился городской парк, где в этом году жители смогли увидеть новые световые инсталляции.

Однако только декоративной подсветкой руководство парка не ограничилось, и сегодня на главной аллее открылась выставка работ обнинского фотографа Ярослава АВИЛКИНА. На суд зрителей автор представил зимние фотографии родного города.

Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name заместитель директора парка по культурно-массовой работе Елена ВОЛКОВА, еще в прошлом году, как только появились стенды, предполагалось, что они будут носить информационный характер и помогут рассказать горожанам о событиях в парке.

- В этом году наш коллектив пополнился новой сотрудницей, которая предложила разместить здесь фотовыставку, - говорит Волкова.

Сама экспозиция будет меняться, с фотоработами обнинцы могут познакомиться до 24 декабря, а уже на следующий день экспозиционное пространство займут материалы библиотеки Старого города.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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