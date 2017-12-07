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Студентка обнинского медтехникума завоевала бронзу в антикоррупционном конкурсе

7 декабря 2017
Общество


Студентка обнинского медтехникума завоевала бронзу в антикоррупционном конкурсе

Недавно Прокуратура Калужской области подвела итоги регионального конкурса творческих работ «Вместе против коррупции», приуроченного к празднованию Международного дня борьбы с коррупцией, выпадающего на 9 декабря.

Задачами конкурса являлось стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи в сфере противодействия коррупции, предоставление возможности выразить свое отношение к проблеме, привлечение внимания молодого поколения к этой теме, формирование антикоррупционного мировоззрения в современном обществе и повышение правовой культуры.

В номинации «Плакат антикоррупционной тематики» первого места удостоилась студентка «Калужского коммунально-строительного техникума» им. И.К. ЦИПУЛИНА, второе место тоже досталось представительнице областного центра, а вот почетное третье заняла студентка обнинского «Медицинского техникума» Кристина ЯЦЕНКО.

Работы, участвовавшие в конкурсе, будут выставлены в витринах Калужской областной галереи «Образ», расположенной на пересечении улиц ЛЕНИНА и КИРОВА. Выставка продлится с 7 по 12 декабря.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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