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7 декабря 2017
Строительство
Обнинские депутаты одобрили новую концепцию градостроительного проектирования
Как она пояснила, этот документ необходим как для строительства зданий в городе, так и для привлечения инвесторов, которые могли бы в этом процессе участвовать. И для его разработки были взяты федеральные и областные нормативы.
Сам проект некоторое время был размещен на сайте обнинской городской администрации в открытом доступе. И специалисты строительной отрасли города с ним ознакомились. Причем представители инженерных служб внесли в документ свои поправки. Они порекомендовали включить в текстовую часть ссылки на утвержденные схемы водоснабжения и теплоснабжения, что специалисты управления архитектуры и сделали.
В итоге за вынесение проекта на рассмотрение в Горсобрание народные избранники проголосовали единогласно.
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