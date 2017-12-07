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Обнинские депутаты одобрили новую концепцию градостроительного проектирования

7 декабря 2017
Строительство


Обнинские депутаты одобрили новую концепцию градостроительного проектирования

На вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания главный специалист управления архитектурынаукограда Анна РАДОВИЧ представила членам комитета проект решения местных нормативов градостроительного проектирования в наукограде.

Как она пояснила, этот документ необходим как для строительства зданий в городе, так и для привлечения инвесторов, которые могли бы в этом процессе участвовать. И для его разработки были взяты федеральные и областные нормативы.

Сам проект некоторое время был размещен на сайте обнинской городской администрации в открытом доступе. И специалисты строительной отрасли города с ним ознакомились. Причем представители инженерных служб внесли в документ свои поправки. Они порекомендовали включить в текстовую часть ссылки на утвержденные схемы водоснабжения и теплоснабжения, что специалисты управления архитектуры и сделали.

В итоге за вынесение проекта на рассмотрение в Горсобрание народные избранники проголосовали единогласно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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