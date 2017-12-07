|
7 декабря 2017
Криминал
За халявный шоппинг жительница Обнинска расплатится свободой
Сотрудники обнинской полиции возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в серии краж.
В настоящее время полицейские установили два факта преступления, которые были совершены в одном из торговых центров. В одном случае злоумышленница вынесла из торговой точки две майки и свитер, которые спрятала под куртку. Сумма украденного составила 2 000 рублей. Спустя некоторое время уже в другом бутике женщине пригляделась куртка. Недолго думая, дама примерила понравившуюся вещь, сняла с нее магнитное устройство и, надев сверху свою куртку, покинула магазин.
Таким образом, женщина совершила преступление предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ - кража.
Согласно действующему законодательству, злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.
Просмотров: 149
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #криминал, #кража, #халявный шопинг:
6 декабря 2017
Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
Эта ситуация разыгралась в минувшие выходные в одном из торговых комплексов нашего города. Мужчина, зайдя
5 декабря 2017
В Обнинске поймали «сладкую» девушку
На кражах в нашем городе четырнадцатилетняя калужанка «засветилась» не один раз. Ее портрет зафиксировали
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как сообщили сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Обнинску, на данный момент расследуется
30 ноября 2017
Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда. Когда незнакомка
30 ноября 2017
Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом
В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал,
30 ноября 2017
Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен
27 ноября 2017
Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,
23 ноября 2017
В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Медицина
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
Лента новостей
7 декабря 2017
В Балабанове займутся заброшенными могилами
В...
7 декабря 2017
За безопасность обнинских школьников можно не переживать
Об...
7 декабря 2017
Три тысячи обнинцев готовы к труду и обороне
Об...
6 декабря 2017
Московский камерный театр высупит для жителей наукограда
Уже...
6 декабря 2017
В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На...
6 декабря 2017
Боровск отстоял
Боровская...
6 декабря 2017
В Боровске вновь нарядят елку всем городом
В...
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
Заместитель...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
2
2
Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие
3
1
«Магнит» отказал Балабанову в доброте
4
1
Башня гнева
5
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
806
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.