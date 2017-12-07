Обнинск
Новости
За халявный шоппинг жительница Обнинска расплатится свободой

7 декабря 2017
Криминал


За халявный шоппинг жительница Обнинска расплатится свободой

Сотрудники обнинской полиции возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в серии краж.

В настоящее время полицейские установили два факта преступления, которые были совершены в одном из торговых центров. В одном случае злоумышленница вынесла из торговой точки две майки и свитер, которые спрятала под куртку. Сумма украденного составила 2 000 рублей. Спустя некоторое время уже в другом бутике женщине пригляделась куртка. Недолго думая, дама примерила понравившуюся вещь, сняла с нее магнитное устройство и, надев сверху свою куртку, покинула магазин.

Таким образом, женщина совершила преступление предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ - кража.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 149

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #криминал, #кража, #халявный шопинг:


6 декабря 2017

Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
Эта ситуация разыгралась в минувшие выходные в одном из торговых комплексов нашего города. Мужчина, зайдя...
5 декабря 2017

В Обнинске поймали «сладкую» девушку
На кражах в нашем городе четырнадцатилетняя калужанка «засветилась» не один раз. Ее портрет зафиксировали...
5 декабря 2017

Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как сообщили сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Обнинску, на данный момент расследуется...
30 ноября 2017

Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда. Когда незнакомка...
30 ноября 2017

Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом
В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал,...
30 ноября 2017

Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен...
27 ноября 2017

Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,...
24 ноября 2017

У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,...
23 ноября 2017

В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший...
23 ноября 2017

Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.