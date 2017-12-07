Обнинск
Новости
В Обнинске сэкономили на ремонте и содержании муниципального жилья

7 декабря 2017
ЖКХ


В Обнинске сэкономили на ремонте и содержании муниципального жилья

Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН отчитался перед депутатами Горсобрания о ходе реализации в текущем году муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда города Обнинска».

Как он проинформировал, на эту программу наукограду было выделено 78 миллионов 675 тысяч рублей. Но членов комитета больше всего заинтересовала статья «Ремонт и содержание жилья». И, как проинформировал Лежнин, ежегодно на эту статью расходов предусмотрено 300 тысяч рублей. Эти деньги заложены в муниципальном фонде. Но обнинские коммунальщики ухитряются здесь экономить. В этом году вместо трехсот они реализовали пока только 110 тысяч.

Эти средства были потрачены на ремонт муниципальных квартир, оставшихся пустыми после смерти нанимателей и выгоревших при пожаре.

– Но при необходимости увеличить данную статью расходов мы имеем возможность обратиться с такой просьбой в Горсобрание, – уточнил вице-мэр.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 161

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #ремонт, #программа, #жкх:


5 декабря 2017

В Обнинске будут экономить на инженерах сферы ЖКХ
Как уже известно, проект бюджета города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019-2010 годов предполагает...
6 декабря 2017

Боровск отстоял три процента
Боровская Городская Дума утвердила предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные...
6 декабря 2017

В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На днях депутаты Обнинского Горсобрания вновь затронули тему ремонта улицы Лесной, которая, как известно,...
4 декабря 2017

В Обнинске гололед сменился мокрым снегом и дождем
То, что у природы нет плохой погоды, жители центральной России смогли ощутить на себе. На смену оттепели,...
4 декабря 2017

Малогабаритной техники в Обнинске пока не предвидится
Депутаты Обнинского Горсобрания продолжают обсуждать проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020...
4 декабря 2017

Коммунальщики признали свои недоработки в борьбе со льдом на тротуарах
Первым вопросом на еженедельном совещании у главы обнинской администрации стал гололед, который царил...
2 декабря 2017

За недостачу тепла жители Обнинска могут потребовать перерасчет
Если в Обнинске перебои с отоплением в многоквартиных домах случаются не так часто, то в соседних районах...
1 декабря 2017

Обнинский подземный переход будут ремонтировать во вторую очередь
В последнее время жители Обнинска вновь стали выражать недовольство состоянием железнодорожного подземного...
1 декабря 2017

Обнинских коммунальщиков не пугает ненастье
С девяти часов утра сегодняшнего дня региональное Управление МЧС России переведено в режим повышенной...
30 ноября 2017

Боровские чиновники подбирают за горожанами
В соседнем с Обнинском Боровске администрации города в буквальном смысле приходится подбирать за горожанами.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.