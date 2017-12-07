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За безопасность обнинских школьников можно не переживать

7 декабря 2017
Общество


За безопасность обнинских школьников можно не переживать

Об этом на прошедшей в Калуге конференции посвященной вопросам безопасности школ рассказала начальник отдела общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, по словам которой, опыт Обнинска в обеспечении комплексной защиты учащихся был высоко оценен всеми гостями мероприятия.

- Все показатели у нас находятся на высоких уровнях. В каждом учреждении есть ограждения и тревожные кнопки, повсеместно введена система ограниченного доступа, а в ряде школ дежурят сотрудники ЧОП. В целом же понятие безопасности очень обширно и включает в себя не только предотвращение прямых угроз, но и воспитания у детей правильной модели поведения, - поделилась с корреспондентами «Obninsk.Name» Татьяна Валерьевна.

Также Волнистова отметила, что в образовательных учреждениях наукограда большое внимание уделяется не только физической, но и информационной защите учеников.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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