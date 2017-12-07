|
7 декабря 2017
Общество
За безопасность обнинских школьников можно не переживать
Об этом на прошедшей в Калуге конференции посвященной вопросам безопасности школ рассказала начальник отдела общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, по словам которой, опыт Обнинска в обеспечении комплексной защиты учащихся был высоко оценен всеми гостями мероприятия.
- Все показатели у нас находятся на высоких уровнях. В каждом учреждении есть ограждения и тревожные кнопки, повсеместно введена система ограниченного доступа, а в ряде школ дежурят сотрудники ЧОП. В целом же понятие безопасности очень обширно и включает в себя не только предотвращение прямых угроз, но и воспитания у детей правильной модели поведения, - поделилась с корреспондентами «Obninsk.Name» Татьяна Валерьевна.
Также Волнистова отметила, что в образовательных учреждениях наукограда большое внимание уделяется не только физической, но и информационной защите учеников.
Просмотров: 146
Последние новости из рубрики «Общество»:
7 декабря 2017
Студентка обнинского медтехникума завоевала бронзу в антикоррупционном конкурсе
Недавно Прокуратура Калужской области подвела итоги регионального конкурса творческих работ «Вместе против
7 декабря 2017
«Полки добра» попали в список новостных аутсайдеров
Идея об организации специальных мест в магазинах, где каждый желающий может купить продукты, чтобы помочь
6 декабря 2017
В Обнинске появится еще одна мемориальная доска
Уже в этом месяце на здании главного корпуса обнинского Физико-энергетического института появится мемориальная
6 декабря 2017
«Магнит» отказал Балабанову в доброте
На минувшей неделе администрация города Балабанова поставила себе срок в две недели, чтобы договориться
6 декабря 2017
Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие
Недавно на новостном портале «Obninsk.Name» выходила публикация о действиях вандалов в Гурьяновском лесу.
5 декабря 2017
Обнинская прокуратура пресекла нелегальную продажу патентов для мигрантов
В Обнинске сотрудниками местной Прокуратуры в ходе очередной проверки, направленной на исполнение миграционного
5 декабря 2017
Мужчина оплатил алименты, чтобы не стать дворником МПКХ
На днях обнинские судебные приставы исполнители приняли участие во всероссийских рейдовых мероприятиях,
6 декабря 2017
В Боровске вновь нарядят елку всем городом
В соседнем с Обнинском Боровске второй год подряд пройдет акция «Нечужая игрушка», благодаря которой
1 декабря 2017
Количество «полок добра» в Обнинске растет с каждым днем
Несколько дней назад в Обнинске стартовала акция «Полки добра», в рамках которой любой неравнодушный
1 декабря 2017
Обнинских дружинников никто не видит, но деньги им выделили
На вчерашнем комитете по бюджету, финансам и налогам депутат Обнинского Горсобрания Михаил ЖУРАВЛЕВ поинтересовался,
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
7 декабря 2017
В Балабанове займутся заброшенными могилами
В...
7 декабря 2017
Три тысячи обнинцев готовы к труду и обороне
Об...
6 декабря 2017
Московский камерный театр высупит для жителей наукограда
Уже...
6 декабря 2017
В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На...
6 декабря 2017
Боровск отстоял
Боровская...
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
Заместитель...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как...
4 декабря 2017
К концу недели Обнинск будет не узнать
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
2
2
Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие
3
1
«Магнит» отказал Балабанову в доброте
4
1
Башня гнева
5
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
806
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.