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7 декабря 2017
Власть
В Боровске депутаты пожаловались на чиновников
Главными темами встречи стали эффективное использование бюджетных средств, земельный контроль и участие муниципалитетов в федеральной программе " Создание комфортной городской среды".
Однако депутаты подняли и другие волновавшие их вопросы: экологии, в частности состояния рек Протвы и Страдаловки, недостаточного взаимодействия со своими администрациями, а также невозможностью участвовать в осуществлении контроля по использованию земель Боровского района.
Виктор Бабурин рекомендовал местным чиновникам услышать все эти обращения и провести встречу с депутатами поселений, чтобы снять возникшие вопросы. А народным избранникам напомнил, что их обязанность – представлять и отстаивать интересы населения, а для этого необходимо больше взаимодействовать с исполнительной властью и активнее принимать участие в решении муниципальных задач.
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