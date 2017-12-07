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В Боровске депутаты пожаловались на чиновников

7 декабря 2017
Власть


В Боровске депутаты пожаловались на чиновников

Сегодня в Боровском районе состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Калужской области Виктора БАБУРИНА с депутатами городских и сельских представительных органов власти.

Главными темами встречи стали эффективное использование бюджетных средств, земельный контроль и участие муниципалитетов в федеральной программе " Создание комфортной городской среды".

Однако депутаты подняли и другие волновавшие их вопросы: экологии, в частности состояния рек Протвы и Страдаловки, недостаточного взаимодействия со своими администрациями, а также невозможностью участвовать в осуществлении контроля по использованию земель Боровского района.

Виктор Бабурин рекомендовал местным чиновникам услышать все эти обращения и провести встречу с депутатами поселений, чтобы снять возникшие вопросы. А народным избранникам напомнил, что их обязанность – представлять и отстаивать интересы населения, а для этого необходимо больше взаимодействовать с исполнительной властью и активнее принимать участие в решении муниципальных задач.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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