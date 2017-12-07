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7 декабря 2017
Дети
Обнинцам расскажут, как уберечь своих детей от плохих компаний
Как рассказала корреспондентам портала «Obninsk.Name» глава управления общего образования при администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА, уже с января сотрудниками комплекса будут проводиться специальные «Родительские чтения», для которых в настоящий момент формируется график работы и разрабатывается программа.
- Главные вопросы, которые мы планируем затронуть - это проблемы безопасности и психологической устойчивости. Иными словами, мы расскажем, как оградить детей от влияния деструктивных социальных групп и уберечь от получения нежелательной информации, - пояснила Татьяна Валерьевна.
Также в рамках занятий будут проходить консультации с психологом, который поможет родителям лучше понять своих чад и подскажет в каком возрасте и на какие темы пообщаться с ребенком.
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