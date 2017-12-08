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Обнинские бармены покорили столицу

8 декабря 2017
Общество


Обнинские бармены покорили столицу

На днях на площадке Измайловского Кремля прошел двадцать первый Открытый Чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров.

В мероприятии приняли участие студенты Москвы и Московской области, Тулы, Орла и даже Белоруссии. «Засветились» там и ученики Обнинского колледжа технологий и услуг.

Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name директор учебного заведения Наталия КОЛОДЯЖНАЯ, в номинации «Конкурс барменов. Классика» участвовали три воспитанника колледжа. Ребята смогли не только достойно представить первый наукоград, но даже привезти из столицы награды.

Так студент Колледжа Владимир ОТДЕЛЬНОВ завоевал «золото», а его коллега по цеху Денис ШУВАЛОВ удостоился «бронзы».


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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