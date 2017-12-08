Обнинск
Новости
Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей

8 декабря 2017
Власть


Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей

Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно выделить городу 15 млн. рублей.

Как отмечают в своем письме депутаты, в настоящее время за Ермолиным числится 12 млн. рублей кредиторской задолженности. Кроме того, такую же сумму задолжало ресурсникам местное муниципальное предприятие «Ермолинские тепловые сети».

Также, чтобы погасить кредит трехлетней давности в этом году администрации пришлось взять новый заем в размере 19,5 млн. рублей, который необходимо погасить уже в следующем году. Всего же общая сумма долговых обязательств ермолинского бюджета на сегодняшний день составляет 53,5 млн. рублей.

В связи со столь бедственным финансовым положением города, ермолинцы надеются, что власти района помогут справиться с этой непростой ситуацией.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 120

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #финансы, #задолженность, #ермолино:


8 декабря 2017

Обнинцев хотят протестировать на любовь к малой родине
Вчера на совместном заседании комитетов экономического блока рассматривалось финансирование муниципальной...
8 декабря 2017

В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение
Недавно обнинские депутаты обсудили расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической...
7 декабря 2017

В Боровске депутаты пожаловались на чиновников
Сегодня в Боровском районе состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Калужской области...
6 декабря 2017

В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На днях депутаты Обнинского Горсобрания вновь затронули тему ремонта улицы Лесной, которая, как известно,...
4 декабря 2017

Малогабаритной техники в Обнинске пока не предвидится
Депутаты Обнинского Горсобрания продолжают обсуждать проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020...
28 ноября 2017

Обнинских депутатов утомили цифры
На состоявшемся сегодня заседании Обнинского городского Собрания избранникам народа пришлось не сладко.
28 ноября 2017

Обнинские депутаты «сообразят на троих»
На прошедшем сегодня заседании городского собрания одним из стоявших на повестке дня вопросов было решение...
29 ноября 2017

Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!
Заседание ермолинской городской думы в этот раз получилось особенным. Посмотреть за работой местных слуг...
27 ноября 2017

Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями
Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год. Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные...
27 ноября 2017

Боровские чиновники взялись за оружие!
На днях в Боровском районе прошел открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.