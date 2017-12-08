Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей

Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно выделить городу 15 млн. рублей.Также, чтобы погасить кредит трехлетней давности в этом году администрации пришлось взять новый заем в размере 19,5 млн. рублей, который необходимо погасить уже в следующем году. Всего же общая сумма долговых обязательств ермолинского бюджета на сегодняшний день составляет 53,5 млн. рублей.В связи со столь бедственным финансовым положением города, ермолинцы надеются, что власти района помогут справиться с этой непростой ситуацией.



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