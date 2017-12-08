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Обнинцев хотят протестировать на любовь к малой родине

8 декабря 2017
Власть


Обнинцев хотят протестировать на любовь к малой родине

Вчера на совместном заседании комитетов экономического блока рассматривалось финансирование муниципальной программы «Содействие развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельность в городе Обнинске».

На вопросы депутатов отвечала руководитель профильного отдела администрации Валентина ЗИНЧЕНКО.

Как изначально пояснили избранники народа, расходы по этой статье они рассматривают уже второй раз, так как первоначально у них возникло много вопросов. Например, недоумение депутатов вызвали публикации, создающие положительный имидж города.

По словам Валентины Павловны, такие статьи говорят о том, что в Обнинске есть не только вопросы коммуналки и социальной сферы, но и инновационная деятельность. Благодаря тому, что горожанам рассказывают о том, чем живет обнинская наука и производство, у людей появляется повод гордиться своей малой родиной.

Однако парламентарии были неумолимы и попросили разработать критерии, по которым бы можно было оценить так ли это. Интересно, в каких единицах депутаты хотят измерить патриотизм?

И если уж любая работа должна получить свою оценку, то неплохо было бы, чтобы и сами избранники народа представили горожанам плоды своей деятельности за то время, что они занимают кресла в Горсобрании.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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