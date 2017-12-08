|
8 декабря 2017
Власть
Обнинцев хотят протестировать на любовь к малой родине
На вопросы депутатов отвечала руководитель профильного отдела администрации Валентина ЗИНЧЕНКО.
Как изначально пояснили избранники народа, расходы по этой статье они рассматривают уже второй раз, так как первоначально у них возникло много вопросов. Например, недоумение депутатов вызвали публикации, создающие положительный имидж города.
По словам Валентины Павловны, такие статьи говорят о том, что в Обнинске есть не только вопросы коммуналки и социальной сферы, но и инновационная деятельность. Благодаря тому, что горожанам рассказывают о том, чем живет обнинская наука и производство, у людей появляется повод гордиться своей малой родиной.
Однако парламентарии были неумолимы и попросили разработать критерии, по которым бы можно было оценить так ли это. Интересно, в каких единицах депутаты хотят измерить патриотизм?
И если уж любая работа должна получить свою оценку, то неплохо было бы, чтобы и сами избранники народа представили горожанам плоды своей деятельности за то время, что они занимают кресла в Горсобрании.
Просмотров: 138
Последние новости из рубрики «Власть»:
8 декабря 2017
Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей
Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно
7 декабря 2017
В Боровске депутаты пожаловались на чиновников
Сегодня в Боровском районе состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Калужской области
28 ноября 2017
Обнинских депутатов утомили цифры
На состоявшемся сегодня заседании Обнинского городского Собрания избранникам народа пришлось не сладко.
28 ноября 2017
Обнинские депутаты «сообразят на троих»
На прошедшем сегодня заседании городского собрания одним из стоявших на повестке дня вопросов было решение
27 ноября 2017
Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями
Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год. Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные
23 ноября 2017
Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет
Начало декабря ознаменуется для жителей Обнинска приездом сразу трех Калужских чиновников, которые проведут
21 ноября 2017
Публичные слушания по бюджету в Обнинске состоятся уже завтра
Завтра все неравнодушные жители Обнинска смогут принять участие в публичных слушаниях по бюджету на следующий
17 ноября 2017
Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020
15 ноября 2017
Олег Запольский покинул пост главы Ермолина
Последние месяцы уходящего года для чиновников являются очень важным и ответственным периодом, ведь именно
31 октября 2017
Анатолий Артамонов – в десятке лучших!
На днях центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, где оценивалась
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
20 ноября 2017
Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами
Жители Обнинска начали самостоятельно вести борьбу с несанкционированной
Самое читаемое
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Медицина
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
Лента новостей
8 декабря 2017
УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году
Управляющая...
8 декабря 2017
В Обнинске продавали спортивный контрафакт
Недавно...
8 декабря 2017
Обнинские футболисты получили долгожданный трофей
На...
8 декабря 2017
Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района
Как...
8 декабря 2017
Балабановские автомобилисты мешают уборке города
В...
8 декабря 2017
В Боровске и Балабанове с чиновников «снимают шкуру»
Депутаты...
7 декабря 2017
В Балабанове займутся заброшенными могилами
В...
7 декабря 2017
За безопасность обнинских школьников можно не переживать
Об...
7 декабря 2017
Три тысячи обнинцев готовы к труду и обороне
Об...
6 декабря 2017
Московский камерный театр высупит для жителей наукограда
Уже...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Несчастная многодетная семья дошла до губернатора. Последняя инстанция – президент Медведев
2
1
В Обнинске продавали спортивный контрафакт
3
1
Мэр Обнинска уверен, что идея об организации «полок добра» найдет отклик у сетевиков
4
1
Карнавала не будет...
5
1
Свою ношу не тянем?
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
87
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
806
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.