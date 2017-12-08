Обнинские футболисты получили долгожданный трофей

На днях в городе Мытищи состоялась официальная церемония награждения призеров соревнований проводимых Федерацией футбола Московской области.Среди прочих победителей чествовали так же и обнинский футбольный клуб «Квант», который в этом году одержал уверенную победу в первенстве, являясь практически весь турнир безоговорочным лидером сезона.В ходе награждения главному тренеру клуба Олегу МОРОЗОВУ были вручены медали и заветный трофей, а также почетная грамота «Лучший тренер».- Это для нас большая честь, мы приложили много усилий и долго шли к победе. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому успеху, у нас сложилась очень сильная команда, и каждый в полной мере достоин этой награды, - поделился своими эмоциями Олег Славиевич. - Что касается планов на будущее, то мы еще об этом не задумывались. Все подустали за год, сейчас восстанавливаем силы. А как только межсезонье закончится, будем готовы идти к новым победам.К слову, перед началом следующего игрового года руководству клуба предстоит принять серьезное решение о дальнейшей судьбе «Кванта». Кроме трофеев победителям также полагается путевка во второй футбольный дивизион, однако поднимется ли обнинский клуб на следующую ступень первенства, пока не ясно.