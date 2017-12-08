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8 декабря 2017
ЖКХ
Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района
Как отмечает глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, газификация местных сельских поселений идет не такими темпами, как этого бы хотелось.
– Тот уровень влияния, который мы имеем на этот процесс, к сожалению, не велик. К тому же на определенном этапе были проблемы с финансированием этой программы. Но при этом мы все же выполнили значительную часть работы, – говорит Илья Борисович.
Так, по его словам, на сегодняшний день заканчиваются строительство газопроводов в таких населенных пунктах, как Куприно, Тишнево, Уваровское, Кривское, Вашутино, а также в балабановском Доме отдыха.
Тем не менее, как отмечает Веселов, в Боровском районе остается достаточно деревень, где проблема газификации не решается годами, поэтому эта работа будет обязательно продолжена.
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