Обнинск
Новости
Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района

8 декабря 2017
ЖКХ


Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района

Как отмечает глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, газификация местных сельских поселений идет не такими темпами, как этого бы хотелось.

– Тот уровень влияния, который мы имеем на этот процесс, к сожалению, не велик. К тому же на определенном этапе были проблемы с финансированием этой программы. Но при этом мы все же выполнили значительную часть работы, – говорит Илья Борисович.

Так, по его словам, на сегодняшний день заканчиваются строительство газопроводов в таких населенных пунктах, как Куприно, Тишнево, Уваровское, Кривское, Вашутино, а также в балабановском Доме отдыха.

Тем не менее, как отмечает Веселов, в Боровском районе остается достаточно деревень, где проблема газификации не решается годами, поэтому эта работа будет обязательно продолжена.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 140

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #газификация, #деревни, #боровскийрайон:


8 декабря 2017

В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение
Недавно обнинские депутаты обсудили расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической...
7 декабря 2017

В Обнинске сэкономили на ремонте и содержании муниципального жилья
Обнинский вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН отчитался перед депутатами Горсобрания о ходе реализации...
8 декабря 2017

В Боровске и Балабанове с чиновников «снимают шкуру»
Депутаты города Ермолина считают, что благоустраивать свой муниципалитет им мешает неэффективное использование...
8 декабря 2017

УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году
Управляющая компания «Пик-Комфорт» решила быть в тренде и порадовать своих клиентов необычным подарком...
5 декабря 2017

В Обнинске будут экономить на инженерах сферы ЖКХ
Как уже известно, проект бюджета города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019-2010 годов предполагает...
6 декабря 2017

Боровск отстоял три процента
Боровская Городская Дума утвердила предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные...
4 декабря 2017

В Обнинске гололед сменился мокрым снегом и дождем
То, что у природы нет плохой погоды, жители центральной России смогли ощутить на себе. На смену оттепели,...
4 декабря 2017

Малогабаритной техники в Обнинске пока не предвидится
Депутаты Обнинского Горсобрания продолжают обсуждать проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020...
4 декабря 2017

Коммунальщики признали свои недоработки в борьбе со льдом на тротуарах
Первым вопросом на еженедельном совещании у главы обнинской администрации стал гололед, который царил...
2 декабря 2017

За недостачу тепла жители Обнинска могут потребовать перерасчет
Если в Обнинске перебои с отоплением в многоквартиных домах случаются не так часто, то в соседних районах...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.