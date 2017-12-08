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8 декабря 2017
Транспорт
Депутаты предрекают скорую смерть МП «ОПАТП»
Однако директор МП «ОПАТП» Виктор ЖИЛКИН заявил, что ждать милости от природы не стоит, так как на сегодняшний день в Обнинске работает 37 автобусов практически со стопроцентным износом. Виктор Павлович уже давно бьет во все колокола и просит обновить автопарк.
Примечательно, что с необходимостью решения этого вопроса согласились и депутаты, однако дальше слов дело не пошло и реальных денег на покупку новых автобусов не последовало.
В свою очередь, руководители бюджетного и экономического комитетов сошлись во мнении, что если предприятие не начнет развиваться, оно в скором времени вообще исчезнет. И здесь с избранниками народа сложно не согласиться, особенно учитывая, что на МП «ОПАТП» власти уже давно махнули рукой.
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