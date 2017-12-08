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В Обнинске продавали спортивный контрафакт

8 декабря 2017
Торговля


В Обнинске продавали спортивный контрафакт

Недавно обнинские полицейские провели проверку одного из спортивных магазинов Обнинска, в ходе которой было обнаружено и изъято 126 единиц контрафактной одежды – на ней значились логотипы известных иностранных брендов.

При этом ценник на предлагаемый ассортимент явно был занижен.

Представить какие-либо документы на реализуемый товар сотрудники магазина не смогли. А потому вся одежда была направлена на экспертизу, результаты которой показали, что она была пошита не на производственных мощностях правообладателей. Причем изъятая одежда оказалась весьма низкого качества и была произведена без соблюдения требований к маркировке.

Правообладателю причинен ущерб, превышающий 250 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за данное преступление – два года лишения свободы.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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