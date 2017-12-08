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8 декабря 2017
Торговля
В Обнинске продавали спортивный контрафакт
Недавно обнинские полицейские провели проверку одного из спортивных магазинов Обнинска, в ходе которой было обнаружено и изъято 126 единиц контрафактной одежды – на ней значились логотипы известных иностранных брендов.
При этом ценник на предлагаемый ассортимент явно был занижен.
Представить какие-либо документы на реализуемый товар сотрудники магазина не смогли. А потому вся одежда была направлена на экспертизу, результаты которой показали, что она была пошита не на производственных мощностях правообладателей. Причем изъятая одежда оказалась весьма низкого качества и была произведена без соблюдения требований к маркировке.
Правообладателю причинен ущерб, превышающий 250 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за данное преступление – два года лишения свободы.
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