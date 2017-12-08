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8 декабря 2017
Благоустройство
Полицейские стерегут балабановские елки
В соседнем с Обнинском Балабанове стояла задача: в срок до 1 декабря установить в четырех микрорайонах города новогодние елки.
Это указание администрации исполнили с опережением почти на неделю. Но теперь появилась новая цель – сохранить их.
В первую очередь чиновники обеспокоены новогодним атрибутом, установленным возле Дома культуры. Здесь елка стоит посередине заасфальтированной площади, которую горожане днем используют как парковку, а ночное время молодежь соревнуется в экстремальном вождении. Чтобы уберечь свою собственность до Нового года, муниципалитет решил перекрыть въезд на площадь полусферами.
Кроме того, к сохранности елок уже подключилась полиция. Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району, во время патрулирования улиц города сотрудники правоохранительных органов будут регулярно заглядывать на свет елочных огней.
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