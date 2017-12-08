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8 декабря 2017
ЖКХ
УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году
Управляющая компания «Пик-Комфорт» решила быть в тренде и порадовать своих клиентов необычным подарком к Новому Году.
Отметим, что достанется он не всем, а только тем собственникам, у которых есть долги перед организацией.
Так, в преддверии новогодних праздников, людям, имеющим задолженность, предлагается оплатить ее полностью до 25-го декабря и получить, так называемую скидку в размере 50-ти процентов на пеню.
Объявления о подобной акции развешаны во всех домах, где «Пик-Комфорт» оказывает услуги в качестве управляющей компании.
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