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УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году

8 декабря 2017
ЖКХ


УК «Пик-Комфорт» решила сделать обнинцам подарок к Новому году

Управляющая компания «Пик-Комфорт» решила быть в тренде и порадовать своих клиентов необычным подарком к Новому Году.

Отметим, что достанется он не всем, а только тем собственникам, у которых есть долги перед организацией.

Так, в преддверии новогодних праздников, людям, имеющим задолженность, предлагается оплатить ее полностью до 25-го декабря и получить, так называемую скидку в размере 50-ти процентов на пеню.

Объявления о подобной акции развешаны во всех домах, где «Пик-Комфорт» оказывает услуги в качестве управляющей компании.


 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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