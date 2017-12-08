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В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение

8 декабря 2017
ЖКХ


В Обнинске запланированы немалые средства на энергосбережение

Недавно обнинские депутаты обсудили расходы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Начальник управления финансов города Людмила КОНОВАЛОВА проинформировала, что в бюджете 2018-2019 годов на это предусмотрено более шести миллионов рублей, а в бюджете 2020 года – пять с лишним миллионов.

В первые два предстоящих года из этих средств по одному миллиону пятьсот тысяч рублей будут направлять на установку и замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде. Так же по одному миллиону – на повышение энергоэффективности малоэтажных домов; по два миллиона – на ремонт ветхих участков водопроводной сети; и еще по два миллиона – на реконструкцию магистральных сетей электроснабжения.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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