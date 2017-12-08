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8 декабря 2017
Экономика
За право поставлять молоко обнинским детским садам поборются две фирмы
Сегодня на заседании комиссии по муниципальному заказу было проведено вскрытие конвертов направленных в администрацию в рамках проведения торгов.
В этот раз предпринимателям предстояло побороться за возможность поставлять молоко в детские учреждения наукограда.
Как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» начальник управления муниципального заказа Ирина ДЁМИНА, принять участие в конкурсе решились две компании.
- Сегодня мы вскрыли конверты и ознакомились с представленными анкетами и предложениями. На аукцион у нас вышли два кандидата – торговый дом «Меркурий» и предприниматель Заренков. Для принятия итогового решения нужно более детально рассмотреть документы во вложении и проверить, нет ли этих компаний в «черном списке». После этого мы будем готовы подвести итоги торгов, - пояснила Ирина Николаевна.
К слову, название организации, которая возьмет на себя такое ответственное дело, станет известно на следующем заседании комиссии уже во вторник.
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