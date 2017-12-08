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Обнинские коммунальщики могут рассчитывать на похвалу от мэра

8 декабря 2017
Благоустройство


Обнинские коммунальщики могут рассчитывать на похвалу от мэра

В рамках подготовки города Обнинска к новогодним праздникам, коммунальным службам было выдано распоряжение украсить наукоград праздничными огнями, установить ели и так далее.

Ко всему прочему был также обозначен и срок, до которого коммунальщикам нужно было уложиться. Закончить работы планировалось до 15 декабря.

Однако уже сегодня горожане могут наблюдать, как Обнинск сияет разноцветными огнями и наполняется праздничным духом. Кстати, напомним, что сегодня все городские организации должны были так же украсить фасады своих зданий.

В общем, сотрудники сферы ЖКХ вполне могут рассчитывать на похвалу от мэра Владислава ШАПШИ за оперативную работу.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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