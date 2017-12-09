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Власти наукограда съездили в Рязань за мастер-классом по организации дорожного движения

9 декабря 2017
Транспорт


Власти наукограда съездили в Рязань за мастер-классом по организации дорожного движения

На днях рабочая группа, состоящая из обнинских чиновников, которую возглавил мэр наукогдара Владислав ШАПША, посетила Рязань.

Встречу с гостями из Обнинска проводил и.о. главы рязанской администрации Сергей КАРАБАСОВ, который вместе со своими коллегами обсудил с Владиславом Валерьевичем вопросы оптимизации транспортных потоков и диспетчеризации общественного транспорта, как частного, так и муниципального.

Делегации из наукограда также показали, как работает рязанский центр организации дорожного движения и рассказали о пользе системы ГЛОНАСС и размещении информационных табло на остановках, дескать, подобное улучшит ситуацию на дорогах и повысит качество транспортных услуг.

Все бы, конечно, хорошо, но вряд ли даже самые современные способы оптимизации и внедрение системы ГЛОНАСС хоть на йоту улучшат качество услуг. Ведь если вспомнить недавнее заявление начальника МП «ОПАТП» Виктора ЖИЛКИНА, в Обнинске ездит всего 37 автобусов, износ которых стремительно приближается к ста процентам. Так что, возможно, обратить внимание стоит в первую очередь на «железных коней», а уже только потом на «упряжку».

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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