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Балабановцы ищут родственников знаменитого футболиста

9 декабря 2017
Общество


Балабановцы ищут родственников знаменитого футболиста

Администрация соседнего с Обнинском города Балабаново опубликовала на своей официальной странице в ВК пост, который просит помочь распространить всех неравнодушных пользователей интернет сети.

В нем власти города рассказывают о поиске родственников участника Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. ПЕРНИЦКОГО (ПЕРЕНСКОВА) Вячеслава Николаевича, военного врача, майора медицинской службы, кавалера боевых орденов и медалей. Его могила находится на территории муниципалитета, в Доме отдыха «Балабаново».

Краеведы подмосковного Орехово-Зуева поделились с балабановскими коллегами сведениями, согласно которым в прошлом военный врач был известным футболистом, стоявшим у истоков русского футбола в начале двадцатого века.

Недавно на могиле ветерана был установлен памятник с надписью «Участнику ВОВ, военному врачу, выдающемуся футболисту от г. Балабаново». И теперь администрация города пытается найти его родственников, чтобы те смогли приехать к месту захоронения своего знаменитого предка.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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