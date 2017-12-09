Обнинск
Новости
В Боровском районе семеро арендаторов отказались от земли

9 декабря 2017
Власть


В Боровском районе семеро арендаторов отказались от земли

В соседнем с Обнинском Боровском районе подвели итоги работы по земельному контролю.

Эта задача по распоряжению губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА стала приоритетной для каждого поселения в 2017 году.

Как отметили докладчики, району удалось выбиться из аутсайдеров и с предпоследнего места в регионе занять десятое.

Комиссия провела более пятидесяти проверок, в результате которых были выданы предписания арендаторам земли. Общая сумма штрафов по этому направлению составила более двухсот тысяч рублей.

Несмотря на то, что до принудительного изъятия территорий дело не дошло, семеро арендаторов в добровольном порядке расторгли договора, что позволило вернуть в район 211 гектаров земли.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 71

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #Боровскийрайон, #земельныйконтроль, #аренда:


8 декабря 2017

Ермолинские депутаты попросили у боровского района 15 миллионов рублей
Народные избранники Ермолина отправили в администрацию Боровского района обращение с просьбой дополнительно...
8 декабря 2017

Обнинцев хотят протестировать на любовь к малой родине
Вчера на совместном заседании комитетов экономического блока рассматривалось финансирование муниципальной...
7 декабря 2017

В Боровске депутаты пожаловались на чиновников
Сегодня в Боровском районе состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Калужской области...
8 декабря 2017

В Боровске и Балабанове с чиновников «снимают шкуру»
Депутаты города Ермолина считают, что благоустраивать свой муниципалитет им мешает неэффективное использование...
8 декабря 2017

Илья Веселов не доволен уровнем газификации Боровского района
Как отмечает глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, газификация местных сельских поселений...
28 ноября 2017

В Боровском районе пройдет автопробег
В воскресенье 3-го декабря планируется провести автопробег, посвященный Дню памяти неизвестного солдата.
28 ноября 2017

Обнинских депутатов утомили цифры
На состоявшемся сегодня заседании Обнинского городского Собрания избранникам народа пришлось не сладко.
28 ноября 2017

Обнинские депутаты «сообразят на троих»
На прошедшем сегодня заседании городского собрания одним из стоявших на повестке дня вопросов было решение...
27 ноября 2017

Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями
Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год. Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные...
23 ноября 2017

Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет
Начало декабря ознаменуется для жителей Обнинска приездом сразу трех Калужских чиновников, которые проведут...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.