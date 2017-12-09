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9 декабря 2017
Власть
В Боровском районе семеро арендаторов отказались от земли
Эта задача по распоряжению губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА стала приоритетной для каждого поселения в 2017 году.
Как отметили докладчики, району удалось выбиться из аутсайдеров и с предпоследнего места в регионе занять десятое.
Комиссия провела более пятидесяти проверок, в результате которых были выданы предписания арендаторам земли. Общая сумма штрафов по этому направлению составила более двухсот тысяч рублей.
Несмотря на то, что до принудительного изъятия территорий дело не дошло, семеро арендаторов в добровольном порядке расторгли договора, что позволило вернуть в район 211 гектаров земли.
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