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10 декабря 2017
Благоустройство
В Балабанове в снег монтируют детскую площадку
Причиной тому стал подрядчик, определившийся по результатам электронных торгов, который невнимательно изучил техзадание и в результате не смог своими силами изготовить элементы для игрового комплекса.
К концу ноября во дворе улицы Лесной все же появился детский городок. Однако при его установке подрядная организация не закрепила конструкцию, из-за чего возникла опасность получения травм у детей, которые уже начали играть на ней.
Представитель подрядчика пообещал завершить эту «детскую» историю к 20 декабря, прислав свою бригаду для закрепления игрового городка. Сегодня на площадке появилась бригада, которой предстоит не только выполнить эти работы, но также устранить ряд претензий, обозначенных администрацией города.
Как сообщил сегодня Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, в понедельник состоится комиссия по приемке объекта. Стоит отметить, что если заказчик окажется недоволен качеством исполнения, а подрядчик не устранит претензии до 20 декабря, то оплату выполненных работ ему придется требовать через суд.
Напомним, что общая сумма контракта на четыре детские площадки составляла 900 тыс. рублей, 550 тыс. руб. из которых предназначались именно на двор ул. Лесной. Но как ранее сообщала начальник финотдела администрации города Наталья ГУСАКОВСКАЯ, в результате просрочки контракта подрядчик уже «заработал» себе пеню в размере половины стоимости всего контракта.
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