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10 декабря 2017
Силовики
Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав
Судебные приставы Обнинска смогли взыскать задолженность с безответственного отца, которая за несколько лет приблизилась к отметке в триста тысяч рублей.
По суду мужчина был обязан платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку, однако, предписания он исполнял в неполной мере, переводя на счет суммы гораздо меньшие. Из-за этого за несколько лет скопился внушительный долг в размере трехсот тысяч.
Чтобы смотивировать отца рассчитаться по долгам, судебные приставы ограничили обнинца в праве управления автомобилем, а также запретили покидать территорию Российской Федерации. Подобные меры, отметим, возымели эффект и должник самостоятельно явился в отделение.
Он передал сотрудникам огромную пачку денег – триста тысяч рублей и был таков.
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