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Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав

10 декабря 2017
Силовики


Нерадивый папаша вспомнил о ребенке только после того, как его лишили прав

Судебные приставы Обнинска смогли взыскать задолженность с безответственного отца, которая за несколько лет приблизилась к отметке в триста тысяч рублей.

По суду мужчина был обязан платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку, однако, предписания он исполнял в неполной мере, переводя на счет суммы гораздо меньшие. Из-за этого за несколько лет скопился внушительный долг в размере трехсот тысяч.

Чтобы смотивировать отца рассчитаться по долгам, судебные приставы ограничили обнинца в праве управления автомобилем, а также запретили покидать территорию Российской Федерации. Подобные меры, отметим, возымели эффект и должник самостоятельно явился в отделение.

Он передал сотрудникам огромную пачку денег – триста тысяч рублей и был таков.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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