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Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль

11 декабря 2017
Власть


Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль

Под конец финансового года в мэрии решили обновить автопарк.

Учитывая, что потратить деньги власти могут только через процедуру торгов, соответствующий лот они разместили на официальном портале закупок.

Покупка легкового автомобиля обойдется бюджету чуть меньше миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок истек шестого декабря, а аукцион в электронной форме состоится уже сегодня.

В случае если будет определен победитель, новенькое авто поступит в распоряжение чиновников до 26 декабря этого года.

К слову, на обновление автобусного автопарка денег в бюджете не могут найти уже несколько лет подряд.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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