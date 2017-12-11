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11 декабря 2017
Власть
Обнинские чиновники решили приобрести автомобиль
Учитывая, что потратить деньги власти могут только через процедуру торгов, соответствующий лот они разместили на официальном портале закупок.
Покупка легкового автомобиля обойдется бюджету чуть меньше миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок истек шестого декабря, а аукцион в электронной форме состоится уже сегодня.
В случае если будет определен победитель, новенькое авто поступит в распоряжение чиновников до 26 декабря этого года.
К слову, на обновление автобусного автопарка денег в бюджете не могут найти уже несколько лет подряд.
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