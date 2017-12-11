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Обнинский ФЭИ снова «взвоет»

11 декабря 2017
МЧС


Обнинский ФЭИ снова «взвоет»

Завтра в период с 9 утра и до 4 дня жители наукограда будут слышать вой сирены.

Правда, на этот раз, как рассказал журналистам Оbninsk.Name начальник обнинского ГО и ЧС Сергей КРАСКО, это будет не областная проверка работы системы оповещения.

- Не так давно обнинский физико-энергетический институт установил собственную локальную систему оповещения. Сейчас они проводят наладочные мероприятия. Но мы должны предупредить население, чтобы не было волнений, - прокомментировал Сергей Петрович.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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