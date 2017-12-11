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11 декабря 2017
Силовики
В Боровском районе увеличилось количество зарегистрированных преступлений
Как рассказал начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, криминальная обстановка отличается в этом году ростом количества зарегистрированных преступлений.
Так за 11 месяцев предотвращено 71 правонарушение в сфере экономики, хотя в прошлом году их было зафиксировано всего 35, а также 430 преступлений в сфере миграции против прошлогодних 200.
Кроме того, значительно возрос показатель общей раскрываемости преступлений, и теперь он находится на отметке в 64%. Раньше он составлял лишь 47%.
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