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11 декабря 2017
Общество
Илья Веселов попросил боровских полицейских стать доступнее
Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ обратился к полицейским с просьбой выделить для оперативного реагирования на те или иные происшествия сотрудника, которому старосты сельских поселений и главы администраций могли бы в случае необходимости позвонить по мобильному телефону.
– У меня на первом этаже находится ЕДДС, и я вижу, как работает горячая линия с городскими телефонами, – говорит Илья Борисович. – Когда начинаются какие-то проблемы, например, массовые отключения электроэнергии, то дозвониться туда практически невозможно. Я звоню по мобильному, потому что у меня есть номер каждого сотрудника ЕДДС. И тогда, я, глава администрации, могу что-то узнать. А что говорить о жителях?
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН пообещал подумать над идеей Ильи Веселова и проработать этот вопрос.
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