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Обнинск встретил студентов из 24 стран

11 декабря 2017
Культура


Обнинск встретил студентов из 24 стран

На днях в Обнинске уже в третий раз прошел международный студенческий фестиваль «Все флаги в гости будут к нам!».

Торжество состоялось в Городском Дворце культуры.

Организатором мероприятия является Институт атомной энергетики (филиал НИЯУ МИФИ). А участвуют в нем соответственно студенты этого ВУЗа.

Начался фестиваль с «Чайной церемонии». Так назвали его первую часть, в которой студенты разных стран угощали всех участников мероприятия чаем с национальными сладостями своей страны. Надо сказать, что подготовились они к данной церемонии основательно: наготовили и напекли всевозможных пирогов, печений, рулетиков и так далее. А после столь вкусного приема была проведена официальная часть фестиваля.

На сцене ГДК прошел парад флагов. С приветственными словами к студентам и зрителям обратился посол Республики Замбия в России Шедрек ЛУВИТА, директор филиала НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА и заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН.

Далее состоялся концерт с участием студентов и творческих коллективов Обнинска. Зрители принимали самодеятельных артистов на Ура.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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