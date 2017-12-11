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11 декабря 2017
Культура
Обнинск встретил студентов из 24 стран
Торжество состоялось в Городском Дворце культуры.
Организатором мероприятия является Институт атомной энергетики (филиал НИЯУ МИФИ). А участвуют в нем соответственно студенты этого ВУЗа.
Начался фестиваль с «Чайной церемонии». Так назвали его первую часть, в которой студенты разных стран угощали всех участников мероприятия чаем с национальными сладостями своей страны. Надо сказать, что подготовились они к данной церемонии основательно: наготовили и напекли всевозможных пирогов, печений, рулетиков и так далее. А после столь вкусного приема была проведена официальная часть фестиваля.
На сцене ГДК прошел парад флагов. С приветственными словами к студентам и зрителям обратился посол Республики Замбия в России Шедрек ЛУВИТА, директор филиала НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА и заместитель председателя Общественной палаты Калужской области Сергей БАБИЦЫН.
Далее состоялся концерт с участием студентов и творческих коллективов Обнинска. Зрители принимали самодеятельных артистов на Ура.
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