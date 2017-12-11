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11 декабря 2017
Спорт
Обнинские атлеты остановились в шаге от кубка области
Недавно на базе ДЮСШ «Квант» прошли соревнования по тяжелой атлетике.
В этот раз обнинские спортсмены боролись за Кубок Калужской области.
Всего в соревновании приняли участие 52 спортсмена со всего региона, а о серьезности проходившей борьбы можно судить хотя бы по тому, что в ходе спортивного мероприятия трое атлетов выполнили норматив для КМС, а один и вовсе подтвердил свой статус Мастера Спорта.
В итоге, обнинские спортсмены под руководством тренеров Николая ПЛАТОШЕЧКИНА и Николая ПЕТУХОВА показали себя весьма достойно, завоевав в общей сложности семь медалей – четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую.
Что же до общего результата, то нашим ребятам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать обладателями заветного трофея. Кубок в этот раз достался спортсменам из Боровска, наши атлеты в обоих зачетах заняли вторую ступень пьедестала.
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