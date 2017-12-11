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Обнинские атлеты остановились в шаге от кубка области

11 декабря 2017
Спорт


Обнинские атлеты остановились в шаге от кубка области

Недавно на базе ДЮСШ «Квант» прошли соревнования по тяжелой атлетике.

В этот раз обнинские спортсмены боролись за Кубок Калужской области.

Всего в соревновании приняли участие 52 спортсмена со всего региона, а о серьезности проходившей борьбы можно судить хотя бы по тому, что в ходе спортивного мероприятия трое атлетов выполнили норматив для КМС, а один и вовсе подтвердил свой статус Мастера Спорта.

В итоге, обнинские спортсмены под руководством тренеров Николая ПЛАТОШЕЧКИНА и Николая ПЕТУХОВА показали себя весьма достойно, завоевав в общей сложности семь медалей – четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую.

Что же до общего результата, то нашим ребятам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать обладателями заветного трофея. Кубок в этот раз достался спортсменам из Боровска, наши атлеты в обоих зачетах заняли вторую ступень пьедестала.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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