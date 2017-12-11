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Жителям Обнинска пообещали чистые дороги и никаких неудобств

11 декабря 2017
Дороги


Жителям Обнинска пообещали чистые дороги и никаких неудобств

Если в этом году обнинские коммунальщики с горем пополам справляются с расчисткой дорог и дворов от снега, то со следующего по их оптимистичным планам, все будет «в ажуре».

На данный момент, как отрапортовал вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, уже отыграны конкурсы и заключены договора с подрядными организациями. Также закуплены горюче-смазочные материалы, песко-соляные смеси и прочее.

Все это позволило Вячеславу Вячеславовичу сделать вывод, что начиная с 2018-го никаких задержек в работе коммунальных служб не будет.

Впрочем, мэр Обнинска Владислав ШАПША в очередной раз напомнил Лежнину о важности их работы для населения.

- Люди не должны испытывать неудобств, - назидательно сказал Владислав Валерьевич.

- Не будут, - клятвенно пообещал Лежнин.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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