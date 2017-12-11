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11 декабря 2017
Образование
Обнинские выпускники заинтересованы в государственной службе
Подобные мероприятия ВУЗ в Обнинске проводит уже несколько лет подряд и, по словам организаторов, они всегда пользуются успехом у школьников наукограда.
В рамках встречи юные обнинцы могли более подробно ознакомиться со специальностями предлагаемыми академией и задать все интересующие вопросы первым лицам учреждения.
Как отметила заместитель главного секретаря приемной комиссии Надежда НИКИФОРОВА, выпускники школ традиционно проявляют большой интерес к поступлению именно в РАНХиГС.
- Действительно, как-то так сложилось, что у нас очень большой процент студентов приходит с северной части нашей области – Малоярославца, Балабанова и, конечно, Обнинска. Поэтому мы считаем очень важно проводить здесь такие встречи, ведь осознанный выбор профессии сегодня это главный залог счастливого завтра, - заявила Надежда Николаевна.
К слову, в этот раз встреча продлилась дольше запланированных двух часов, и представителям вуза пришлось задержаться, чтобы в личном порядке удовлетворить любопытство всех абитуриентов.
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