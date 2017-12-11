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Новогодние и рождественские каникулы в Обнинске будут «жаркими»!

11 декабря 2017
Мероприятия


Новогодние и рождественские каникулы в Обнинске будут «жаркими»!

Как сообщила начальник управления культуры и молодёжной политики мэрии Ирина ФАЛЕЕВА, в рамках празднования Нового года и Рождества в Обнинске пройдут сто десять мероприятий!

Из самого заметного - на главной городской площадке возле «Плазы» 23 декабря в полдень состоится торжественное открытие новогодней елки. Через три дня, здесь же, пройдет большой уличный праздник, в котором примут участие образовательные учреждения наукограда.

В предпоследний день 2017-го года, 30-го декабря, состоится фестиваль «Поздравь любимый город с Новым годом». Его особенность в том, что участие в нем примут жители , которые хотят публично пожелать всем счастливого Нового Года. Заявку на участие можно оставить по телефону: 399- 50-09. Начнется мероприятие в 12 часов дня.

Кстати, кто не успеет на открытие городской ёлки к «Плазе», может прогуляться в Городской парк, где 24-го декабря под музыку и танцы торжественно «откроют» местную зеленую красавицу.

Что же касается Ёлок Главы, то они традиционно пройдут 26 и 29 декабря в ГДК. Начало мероприятий запланировано на 12:00 и 15:00. То есть в один день по два праздника.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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