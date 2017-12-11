Жители Обнинска опасаются бешеного пса

За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

Вчера обнинские спасатели искали по городу злую собаку, о которой сообщил им неизвестный мужчина.Тот заприметил ее на Треугольной площади.Как рассказал звонивший, собака вела себя очень агрессивно. Он едва успел от нее убежать. Мужчина даже высказал предположение, что у животного бешенство. Ему так, во всяком случае, показалось.Однако приехавшие на Треугольную площадь сотрудники МЧС бесхозного пса там не обнаружили. Поискали его в других микрорайонах, но собаки и след простыл. Так что теперь обнинцам следует быть более осторожными.