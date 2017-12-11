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11 декабря 2017
МЧС
Жители Обнинска опасаются бешеного пса
Тот заприметил ее на Треугольной площади.
Как рассказал звонивший, собака вела себя очень агрессивно. Он едва успел от нее убежать. Мужчина даже высказал предположение, что у животного бешенство. Ему так, во всяком случае, показалось.
Однако приехавшие на Треугольную площадь сотрудники МЧС бесхозного пса там не обнаружили. Поискали его в других микрорайонах, но собаки и след простыл. Так что теперь обнинцам следует быть более осторожными.
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