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12 декабря 2017
МЧС
В Боровском районе возросло количество пожаров
Начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ рассказал о ситуации с пожарной безопасностью.
Так, по его словам, за прошедшие 11 месяцев в районе произошло 83 пожара, общий ущерб которых составил 1 млрд. 900 млн. 180 тысяч рублей.
– У нас было три крупных пожара на производственных предприятиях, поэтому получился такой огромный ущерб, – пояснил Ларионов.
Основное количество возгораний приходится на жилой сектор и в этом году их зафиксировано на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 50% снизилось количество погибших – в этом году их было 3 человека, а в 2016 году – 6 человек.
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