Обнинск
Новости
Илья Веселов призвал сделать сцену ДК Боровского района безопасней

12 декабря 2017
Культура


Илья Веселов призвал сделать сцену ДК Боровского района безопасней

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил своего заместителя по социальным вопросам Алексея ГЕРАСЬКИНА исправить ситуацию со сценой Районного дома культуры, где на днях травмы в виде заноз получили дети, участвовавшие в фестивале «Не стандарт».

– Действительно, никакого защитного покрытия там нет. Просто доски на сцене, – признался Алексей Васильевич.

В связи с этим Илья Веселов попросил его принять меры для устранения этой проблемы и затем доложить ему об этом.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 204

Последние новости из рубрики «Культура» и по тэгам #сцена, #занозы, #Боровск:


11 декабря 2017

Обнинск встретил студентов из 24 стран
На днях в Обнинске уже в третий раз прошел международный студенческий фестиваль «Все флаги в гости будут...
7 декабря 2017

В городском парке открылась выставка фотографий
С началом декабря в Обнинске не только выпал снег, но и появились новогодние украшения. Первым отличился...
6 декабря 2017

Боровский ФОК готовятся включить в федеральный реестр спортивных объектов
В данный момент в Боровском районе только два объекта включены в федеральный реестр спортивных сооружений,...
5 декабря 2017

В Боровске пройдет «кружевной» бал
Четвертый год подряд в соседнем с Обнинском Боровске сотрудники музейно-выставочного центра проведут...
6 декабря 2017

В Боровске вновь нарядят елку всем городом
В соседнем с Обнинском Боровске второй год подряд пройдет акция «Нечужая игрушка», благодаря которой...
6 декабря 2017

Боровск отстоял три процента
Боровская Городская Дума утвердила предельно допустимый индекс изменения размера платы за коммунальные...
6 декабря 2017

Московский камерный театр высупит для жителей наукограда
Уже сегодня, в 19:00 на сцене Городского Дворца Культуры пройдет выступление Московского Академического...
1 декабря 2017

В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель совета ветеранов Боровского района Валентина БОГАЧЕВА напомнила чиновникам, что помимо новогодних...
30 ноября 2017

Боровчанам предложили жаловаться на уборку города
Снег, выпавшей на этой неделе, заставил боровских коммунальщиков приступить к уборке города от первых...
27 ноября 2017

В Боровске прошел слет активных мам
На днях по случаю Дня матери в боровском Районном доме культуры состоялся уже второй по счету слет активных...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.