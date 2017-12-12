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12 декабря 2017
Культура
Илья Веселов призвал сделать сцену ДК Боровского района безопасней
– Действительно, никакого защитного покрытия там нет. Просто доски на сцене, – признался Алексей Васильевич.
В связи с этим Илья Веселов попросил его принять меры для устранения этой проблемы и затем доложить ему об этом.
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