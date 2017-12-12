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12 декабря 2017
Торговля
В Обнинске появился очередной сарайный киоск
В этой торговой точке продают новогодние товары - мишуру, гирлянды, игрушки и так далее. И если вечером с включенной иллюминацией объект смотрится вроде бы ничего, то днем торговая бытовка вызывает недоумение у горожан.
Внешний вид конструкции очень похожий на палатки, по соседству, которые обнинцы иначе как сараями и не называют. А стилистическое сходство наводит горожан на мысль, что новый объект поселился на городской земле всерьез и надолго.
Как пояснила журналистам портала Obninhsk.Name начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, этот торговый павильон размещен здесь временно, в соответствие со схемой и после окончания новогодних праздников киоск демонтируют.
Что касаемо внешнего сходства с уже существующими палатками, Анна Всеволодовна, назвала это простым совпадением.
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