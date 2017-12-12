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В обнинких школах болеют семь процентов учеников

12 декабря 2017
Медицина


В обнинких школах болеют семь процентов учеников

Необычная картина, связанная с сезонной заболеваемостью, наблюдается сейчас в Калужской области.

С одной стороны, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе сейчас находится на уровне сезонных значений.

С другой стороны - тревогу вызывает, что из-за разгула инфекции в Калуге была приостановлена деятельность восьми школ: одна из них закрыта полностью, а в семи других на вынужденные каникулы отправились ученики двадцати классов.

Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name начальник Управления общего образования администрации Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, в детсадах и школах первого наукограда эпидемиологическую обстановку оценивают два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

- У нас пока заболеваемость находится на уровне сезонных значений, сейчас болеют семь процентов детей, - говорит Волнистова.

К подъему респираторных и вирусных заболеваний в Управлении образования, так же как и медики, готовятся после новогодних каникул. Правда, если врачи связывают это с перерывом в общении, то педагоги - с посещением общественных мест на каникулах.

Фактов внебольничной пневмонии, которая зафиксирована в областном центре, в Обнинске не выявлено.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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