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Жителей Обнинска отговаривают выходить на лед

12 декабря 2017
МЧС


Жителей Обнинска отговаривают выходить на лед

На обнинских водоемах уже полным ходом идет зимняя рыбалка.

И, как рассказывают очевидцы, некоторые любители экстрима даже пытались выйти на лед. Но сотрудники МЧС пока категорически запрещают это делать.

Как проинформировал начальник управления ГО и ЧС при администрации города Обнинска Сергей КРАСКО, выходить на лед сейчас крайне опасно. Его толщина на Комсомольских и Белкинских прудах достигает всего 8 сантиметров. А на Протве и того меньше – 3 сантиметра. И, понятное дело, что вес человека такой лед не выдержит.

Так что в настоящее время спасателям приходится особенно строго контролировать городские водоемы.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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