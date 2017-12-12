Обнинск
Новости
Молодых активистов боровского района объединит «Движение»

12 декабря 2017
Молодежь


Молодых активистов боровского района объединит «Движение»

Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове после двухлетнего перерыва пройдет межмуниципальный молодежный форум "Движение", на котором соберется самая активная молодежь Боровского района.

Форум традиционно является открытой площадкой для общения, обмена опытом, демонстрации творческих способностей и новых идей. Его участниками станут молодые люди, активно участвующие во всех делах и событиях города и района.

На этот раз тема форума - «Хорошие дела – залог успеха», и здесь организаторам есть чем похвастать. На минувшей неделе волонтерский отряд при Доме культуры Балабанова стал победителем регионального конкурса волонтерских движений, заняв в нем три призовых места в разных номинациях. Работа юных добровольцев, связанная с помощью в социальной сфере, принесла им первое место в разделе «Милосердие».

Несмотря на то, что о победе своих ребят директор Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО узнала еще неделю назад, объявить о таких высоких результатах она решила только в рамках сегодняшнего форума.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 144

Последние новости из рубрики «Молодежь» и по тэгам #Балабаново, #молодежь, #Движение, #волонтеры:


12 декабря 2017

В Балабанове никак не вывезут спиленые деревья
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города никак не может добиться от подрядной организации...
12 декабря 2017

В Балабанове зальют три катка
В соседнем с Обнинском Балабанове ждут морозов, которые приблизят долгожданные работы по заливке катка.
10 декабря 2017

В Балабанове в снег монтируют детскую площадку
В соседнем с Обнинском Балабанове никак не могут завершить работу по установке детских игровых площадок,...
11 декабря 2017

В Балабанове просто так приняли градостроительные нормы
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Гордумы проголосовали за принятие градостроительных норм.
9 декабря 2017

Балабановцы ищут родственников знаменитого футболиста
Администрация соседнего с Обнинском города Балабаново опубликовала на своей официальной странице в ВК...
8 декабря 2017

Полицейские стерегут балабановские елки
В соседнем с Обнинском Балабанове стояла задача: в срок до 1 декабря установить в четырех микрорайонах...
7 декабря 2017

В Балабанове приняли бюджет с сомнениями
В соседнем с Обнинском Балабанове сегодня в первом чтении был принят бюджет города на 2018 год. Депутаты...
8 декабря 2017

Балабановские автомобилисты мешают уборке города
В соседнем с Обнинском Балабанове в очередной раз столкнулись с трудностями во время уборки города от...
6 декабря 2017

В Балабанове рядом со школой навалили деревьев
В соседнем с Обнинском Балабанове подрядная организация устроила в центр города деревянные развалы. На...
6 декабря 2017

«Магнит» отказал Балабанову в доброте
На минувшей неделе администрация города Балабанова поставила себе срок в две недели, чтобы договориться...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.