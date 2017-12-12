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Обнинские школьники отправятся на областную олимпиаду по правилам дорожного движения

12 декабря 2017
Общество


Обнинские школьники отправятся на областную олимпиаду по правилам дорожного движения

Сотрудники обнинской полиции продолжают учить детей правилам дорожного движения.

Так, на днях в ряде общеобразовательных учреждений прошли очередные профилактические мероприятия.

В том числе на базе Технического лицея была проведена городская олимпиада среди всех учащихся начальных классов города. Правоохранители протестировали ребят на знание правил дорожного движения.

Лучшие результаты продемонстрировали ученики школы №16 и самого лицея «Технический». Теперь победителям предстоит отстаивать честь города на областной олимпиаде, которая будет проходить в Калуге 13 декабря.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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