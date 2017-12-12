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12 декабря 2017
Криминал
Обнинские спецназовцы задержали охотника за «сокровищами»
Трехлетний срок лишения свободы грозит молодому парню 1992-го года рождения за попытку приобретения наркотиков путем «закладки».
Согласно сообщению сотрудников полиции Обнинска, парнишка договорился с неким неизвестным лицом через Интернет о приобретении наркотиков для личного пользования, отправил ему полторы тысячи рублей на электронный кошелек и получил карту «сокровищ».
Так молодой человек оказался в Обнинске в лесном массиве на улице Пирогова. Однако найти «клад» и воспользоваться им по назначению не успел. Его задержали сотрудники взвода специального назначения войсковой части 3382, которые в этот момент совершали обход территории. Военнослужащих смутил подозрительный мужчина, который рылся в траве, поэтому они предположили, что он ищет наркотики. Как оказалось, не зря.
Сверток с опасным содержимым был найден в корнях одного из деревьев и отправлен на исследование. Как установили эксперты, веществом внутри оказалась смесь, в составе которой наркотическое средство N-метилэфедрон. Общий вес – чуть меньше одного грамма.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту случившегося.
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