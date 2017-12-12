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12 декабря 2017
Экономика
Обнинские депутаты приняли бюджет
За него народные избранники проголосовали единогласно.
Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН и председатель КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ похвалили работу управления финансов обнинской мэрии во главе с Людмилой КОНОВАЛОВОЙ. Да и себе народные избранники поаплодировали. К финансистам у них не возникло ни единого вопроса.
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