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Обнинские депутаты приняли бюджет

12 декабря 2017
Экономика


Обнинские депутаты приняли бюджет

Сегодня депутаты Обнинского Горсобрания приняли бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.

За него народные избранники проголосовали единогласно.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН и председатель КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ похвалили работу управления финансов обнинской мэрии во главе с Людмилой КОНОВАЛОВОЙ. Да и себе народные избранники поаплодировали. К финансистам у них не возникло ни единого вопроса.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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