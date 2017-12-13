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В Балабанове управляющие компании создают для горожан полоски безопасности

13 декабря 2017
Дороги


В Балабанове управляющие компании создают для горожан полоски безопасности

В администрации соседнего с Обнинском Балабанова призвали управляющие компании внимательно отнестись к безопасности на территории города.

- Сейчас самое страшное время для образования наледи и сосулек: днем «плюс», а ночью резкое похолодание. Утром не тротуар, а стекло. Поэтому я прошу все обслуживающие организации своевременно производить очистку крыш и подсыпать песок на дороги, - обратилась к коммунальщикам замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА.

Стоит отметить, что еще месяц назад все УК доложили о готовности к похолоданию и борьбе с наледью. По словам коммунальщиков в их запасниках было достаточно песко-соляной смеси, чтобы обезопасить городские дворы от гололеда.

Однако на сегодняшний день жители города могут наблюдать на обледенелых дорогах только узкие полоски безопасности, двигаться по которым может лишь один человек.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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