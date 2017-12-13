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Детские поделки украсили елку у администрации Балабанова

13 декабря 2017
Дети


Детские поделки украсили елку у администрации Балабанова

В соседнем с Обнинском Балабанове администрация совместно с Центром помощи семье и детям «Ориентир» провела конкурс самодельных новогодних игрушек.

Победители были отмечены призами, а часть из более двухсот поделок, представленных на конкурс, украсила искусственную елку в холе администрации города, а так же живую, растущую возле белого дома.

В следующем году этот конкурс обещают сделать более массовым, пригласив к участию школы города. А пока чиновники просят организации украсить елки, растущие на их территориях, но пока в Балабанове массового отклика на призыв создать новогоднее настроение не наблюдается.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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