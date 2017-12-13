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13 декабря 2017
Силовики
Охранять порядок в период новогодних праздников обнинским полицейским помогут дружинники
Новогодние праздники уже не за горами, а потому блюстители порядка уже перешли на усиленный режим несения службы.
В обеспечении общественного порядка будут задействованы сотрудники всех служб и подразделений, в том числе члены добровольных народных дружин и представители казачества.
В настоящее время на территории города действуют три дружины, в состав которых входят 35 человек. Стоит отметить, что эти люди уже традиционно оказывают поддержку обнинским правоохранителям в проведении различных массовых мероприятий.
В настоящее время добровольные помощники помогают стражам порядка в проведении профилактической работы среди населения путем распространения профилактических памяток.
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